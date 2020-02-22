هيئة الأسرى: أسير مُصاب بوضع صحي صعب بمشفى (شعاري تصيدك)

اسرى في سجون الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء الجمعة، أن الأسير الفتى المصاب محمد عبد المجيد صرمة، الذي أصيب برصاص الاحتلال، أمس شرق رام الله، يقبع بوضع صحي صعب في مشفى (شعاري تصيدك) الإسرائيلي.



وقال محامي الهيئة كريم عجوة، الذي تمكن من زيارته، اليوم، في تصريح وصل "دنيا الوطن": "إن الأسير يقبع في قسم العناية المكثفة، تحت أجهزة التنفس الاصطناعي والتخدير، حيث أصيب بالرصاص في البطن والقدم".



وأضاف عجوة، بأنه تم إجراء عملية جراحية للأسير عند إحضاره للمستشفى، يوم أمس، وقد تم استئصال إحدى كليتيه، وجزء من الأمعاء.



وأشار إلى أنه تم السماح لوالدته ووالده بزيارته، اليوم، بعد حصولهما على تصريح.