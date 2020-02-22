الشرطة تكشف تفاصيل قضية الاعتداء على طبيب في بيت لحم





وأضاف: توصلت الشرطة والأمن الوقائي والاستخبارات إلى معلومات دقيقة ومهمة تمكنت من خلالها تحديد هوية أحد الأشخاص المشاركين في حادث الاعتداء على الطبيب، وتمت متابعته، وإلقاء القبض عليه، وبسماع أقواله أفاد بأنه وشخص آخر قاموا بملاحقة الطبيب، وافتعال حادث سير معه، وضرب مركبته من الخلف ضمن خطة وضعوها مسبقاً، وعند نزوله اعتدوا عليه بالضرب بسبب خلافات مع الطبيب، ولاذوا بالفرار.



وأضاف ارزيقات: بأنه تم توقيف الشخص؛ لحين استكمال الإجراءات، وإحالته للنيابة العامة، مشيراً إلى أنه جاري العمل لاستكمال باقي الإجراءات.

رام الله - دنيا الوطنكشف كل من الشرطة، وجهاز الأمن الوقائي والاستخبارات العسكرية، ملابسات جريمة الاعتداء على طبيب في بيت لحم قبل عدة أيام.وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه ومنذ لحظة وقوع الاعتداء على الطبيب، بدأت الأجهزة الأمنية بمتابعة الحيثيات، وجمع الاستدلالات، ومتابعة كاميرات المراقبة.