طواقم دبابات نسائية تابعة للجيش الإسرائيلي على الحدود مع مصر



وأضافت الصحيفة كما نقلت عنها صحيفة "فيتو"، أنه على ما يبدو، فإن إنشاء وحدات دفاع حدودية من الدبابات، التي أُعلن عنها الشهر الماضي، يعكس حاجة الجيش الإسرائيلي لتخصيص أعداد إضافية من أفراد الدبابات الذكور للوحدات التي سيكون لها مهمة مختلفة تماما.



وقالت الصحيفة: إن "وحدات الدبابات في الحرب، تتدرب على القتال ضد الجيوش المجهزة جيدا في لبنان وسوريا وقطاع غزة، وفي المقابل تساعد وحدات الدفاع الحدودي في منح وحدات الحرب فرصة لمزيد من التدريب، وذلك من خلال تولي مهام الدفاع عن الحدود بشكل دائم في جنوب البلاد".





رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، عن نية الجيش الاحتلال الإسرائيلي نشر طواقم دبابات مكونة من النساء، هذا العام، على الحدود مع مصر والأردن.