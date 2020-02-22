شؤون فلسطينية

قيادي فلسطيني يُوجه انتقاداً كبيراً للدول الأوروبية

قيادي فلسطيني يُوجه انتقاداً كبيراً للدول الأوروبية
الاتحاد الأوروبي - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قال أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: إنه يحب الأخذ بالاعتبار، أن هناك مناخاً انتخابياً وسباقاً لمن يفوز أكثر في أصوات اليمين المتطرف في إسرائيل، موجهاً انتقاداً للدول الأوروبية، بأنها لا تحمي حل الدولتين، التي هي متمسكة به.

وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم السبت: أن المستوطنين هم الفئة الاجتماعية الأكثر حراكاً وتأثيراً هناك، وواضح تماماً أن المسألة أصبحت وقتاً زمنياً لا أكثر ولا أقل تتصل بهذا التنافس والتصعيد في ظل المؤشرات التي تدل على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو شعبيته تتراجع، وأن تقدماً لمنافسيه في إسرائيل خاصة وزير الجيش، نفتالي بينت.

وتابع مجدلاني: بينت بعد ساعات من إعلان نتنياهو المصادقة على آلاف الوحدات الاستطانية، أيضاً أعلن عن إجراءات فيما يتعلق ببناء 1900 وحدة سكنية في القدس، وهذا الأمر الذي ندركه تماماً أن هذا الانزياح الكبير نحو اليمين، تغذيه هذه الشعارات وتدفعه لصناديق الاقتراع لاختيار الأكثر عداءً لشعبنا الفلسطيني. 

وشدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، على أنه لولا دعم الولايات المتحدة، وهذه الخطة التصفوية التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب، "لما تواقح نتنياهو وتجرأ على تحدي إرادة المجتمع الدولي".

وأضاف: إسرائيل تشعر نفسها أنها فوق القانون الدولي، وأن هناك غطاءً من الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن هذا الصلف له ما يبرره لأن إسرائيل تشعر أنها محمية.

وأكد مجدلاني أن المشكلة التي نواجهها، أننا اليوم نسمع دولاً تتحدث باللغة السياسية التي تتحدث بها دائماً، مثل ألمانيا وفرنسا، والتي لا زالت تتمسك بحل الدوليتن، وترفض سياسة الاستيطان التي تضر حل الدوليتن، وهي لا تتخذ أي إجراء لحماية حل الدولتين، والاعتراف بالدولة الفلسطينية، ولا زالت مترددة وتراعي الموقف الأمريكي، وتستجيب للضغوط الأمريكية، والأمر الآخر، أنها لا تتخذ أي إجراء بموجب القانون الدولي؛ لتحمي حل الدولتين.

وأضاف: الدول الأوروبية التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية، تتحدث على أنها حريصة على حل الدوليتن، وتدين الاستيطان ويهدد حل الدولتين، وبالتالي، هي لا تقوم بأي إجراء ملموس يحمي حل الدولين، وحتى يردع إسرائيل.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: نقول لكل هذه الدول: إن الخيار الأفضل لحماية حل الدولتتن، هو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشيراً إلى أنه "ما دام أنتم تعترفون بإسرائيل، بالوضع الطبيعي، أن تعترفوا بالدولة الأخرى".

وأكد مجدلاني، أن التحركات تتركز بدون شك من الآن وصاعداً، على أن أية إجراءات ذات طبيعة استيطانية، تصب في إطار تنفيذ المشروع التصفوي الأمريكي المسمى بـ (صفقة العصر) خاصة وأن هناك لجنة مشتركة، عكفت الأسبوع الماضي، على دراسة الخرائط، وما هي الأراضي، التي سيتم ضمها.

أخبار ذات صلة

ممثل حركة حماس بلبنان: ندعو أبناء شعبنا للتحرك لمواجهة (صفقة القرن)

ممثل حركة حماس بلبنان: ندعو أبناء شعبنا للتحرك لمواجهة (صفقة القرن)

تعرف على أسماء الفائزين بانتخابات حركة فتح- إقليم رام الله والبيرة

تعرف على أسماء الفائزين بانتخابات حركة فتح- إقليم رام الله والبيرة

الشرطة تكشف تفاصيل قضية الاعتداء على طبيب في بيت لحم

الشرطة تكشف تفاصيل قضية الاعتداء على طبيب في بيت لحم

الخارجية التركية: أراضي فلسطين للشعب الفلسطيني والعقلية الاحتلالية لن تغير هذه الحقيقة

الخارجية التركية: أراضي فلسطين للشعب الفلسطيني والعقلية الاحتلالية لن تغير هذه الحقيقة

مصرع مواطن بحادث سير بضواحي القدس

مصرع مواطن بحادث سير بضواحي القدس

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

طقس السبت: أجواء شديدة البرودة وتتساقط الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية

طقس السبت: أجواء شديدة البرودة وتتساقط الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية

شرطة رام الله تعتقل شخصاً صادر بحقه مذكرات قضائية بمليون شيكل ونصف

شرطة رام الله تعتقل شخصاً صادر بحقه مذكرات قضائية بمليون شيكل ونصف

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

ممثل حركة حماس بلبنان: ندعو أبناء شعبنا للتحرك لمواجهة (صفقة القرن)

ممثل حركة حماس بلبنان: ندعو أبناء شعبنا للتحرك لمواجهة (صفقة القرن)

مصرع مواطن بحادث سير بضواحي القدس

مصرع مواطن بحادث سير بضواحي القدس

شرطة رام الله تعتقل شخصاً صادر بحقه مذكرات قضائية بمليون شيكل ونصف

شرطة رام الله تعتقل شخصاً صادر بحقه مذكرات قضائية بمليون شيكل ونصف

الرئيس يتفقد مركز الاقتراع لانتخابات لجنة اقليم فتح برام الله والبيرة

الرئيس يتفقد مركز الاقتراع لانتخابات لجنة اقليم فتح برام الله والبيرة

الاحتلال يعتقل خمسة فلسطينيين من محيط المسجد الأقصى

الاحتلال يعتقل خمسة فلسطينيين من محيط المسجد الأقصى

تعرف على تطورات الحالة الجوية خلال الساعات المقبلة

تعرف على تطورات الحالة الجوية خلال الساعات المقبلة

الهندي: صفقة القرن تهدف لمنح الضفة للاحتلال ونتمنى على فتح قيادة المقاومة الشعبية

الهندي: صفقة القرن تهدف لمنح الضفة للاحتلال ونتمنى على فتح قيادة المقاومة الشعبية

نقابة الاطباء تتحدث عن فعالياتها الاحتجاجية وتحمل الحكومة المسؤولية حول فيروس (كورونا)

نقابة الاطباء تتحدث عن فعالياتها الاحتجاجية وتحمل الحكومة المسؤولية حول فيروس (كورونا)

منوعات

خطوبة الفنانة شيماء الحاج بطلة فيديوهات خالد يوسف

خطوبة الفنانة شيماء الحاج بطلة فيديوهات خالد يوسف

إليسا تهاجم حكومة بلادها بعد تسجيل أول إصابة بـ&#34;كورونا&#34;

إليسا تهاجم حكومة بلادها بعد تسجيل أول إصابة بـ"كورونا"

ميغان ماركل تتحدى الملكة: لا أحد يستطيع منعي من استخدام هذا اللقب

ميغان ماركل تتحدى الملكة: لا أحد يستطيع منعي من استخدام هذا اللقب

ميسي يفاجئ يارا.. هل من تعاون بينهما؟

ميسي يفاجئ يارا.. هل من تعاون بينهما؟

شاهد: نادين نجيم ترقص مع &#34;حبها الحقيقي&#34; على أنغام أغنيتها المفضلّة

شاهد: نادين نجيم ترقص مع "حبها الحقيقي" على أنغام أغنيتها المفضلّة

شاهد: فنانة تعترف: قصي خولي زوج ابنتي

شاهد: فنانة تعترف: قصي خولي زوج ابنتي

شاهد: شيرين عبد الوهاب تفاجئ جمهورها بطلب غريب من زوجها

شاهد: شيرين عبد الوهاب تفاجئ جمهورها بطلب غريب من زوجها

جورج وسوف يفقد أعز الناس.. هذه تفاصيل دفن والدته

جورج وسوف يفقد أعز الناس.. هذه تفاصيل دفن والدته

نيللي كريم عن أزمتها الصحية: &#34;تجربة قاسية&#34;

نيللي كريم عن أزمتها الصحية: "تجربة قاسية"

تطورات جديدة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

تطورات جديدة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

عربي

رئيس الحكومة السودانية يُعلن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في &#34;أحداث فبراير&#34;

رئيس الحكومة السودانية يُعلن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في "أحداث فبراير"

شاهد: سلاح الجو السوري يستهدف بدقة مواقع المسلحين في ريف إدلب

شاهد: سلاح الجو السوري يستهدف بدقة مواقع المسلحين في ريف إدلب

البرلمان العراقي يحدد موعد منح الثقة لحكومة علاوي

البرلمان العراقي يحدد موعد منح الثقة لحكومة علاوي

سلامة: مباحثات الهدنة في ليبيا تسير بالاتجاه الصحيح

سلامة: مباحثات الهدنة في ليبيا تسير بالاتجاه الصحيح