شاهد: سلاح الجو السوري يستهدف بدقة مواقع المسلحين في ريف إدلب

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طائرة حربية سورية "أرشيفية"
رام الله - دنيا الوطن
أظهر مقطع فيديو وصور، تم التقاطها من الجو، غارات نفذها الطيران السوري على أهداف تابعة للتنظيمات المسلحة  في بلدة النيرب غرب مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي.

وقالت وكالة (سانا) السورية الحكومية: "إن الغارات أوقعت عشرات القتلى في صفوف المسلحين، ودمرت آلياتهم ومدرعاتهم".


 


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