إصابة مسؤول إيراني بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، السبت، إصابة "مسؤول" بفيروس (كورونا) المستجد، وسط مخاوف بأن يكون المرض قد انتشر في أنحاء واسعة من البلاد.



ولم تكشف وسائل الإعلام المحلية هوية المسؤول أو حالته الصحية، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



والجمعة، أعلنت السلطات الصحية في إيران، عن وفاة شخصين آخرين بسبب الفيروس الجديد، الذي ظهر في الصين، وقالت: إن حالتي الوفاة كانتا من بين 13 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس في إيران.



وبعد أن أبلغت السلطات عن وفاة شخصين في وقت سابق من هذا الأسبوع، فإن عدد القتلى من جراء فيروس (كورونا) المستجد يبلغ أربعة أشخاص في إيران.



وحتى الآن، تم تأكيد 18 حالة في إيران، بما في ذلك الحالات الأربع التي توفيت.



قال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور، إن جميع الحالات المكتشفة حديثا مرتبطة بمدينة قم، حيث توفي أول مريضين مسنين الأربعاء.



وأضاف، أن الحالات الجديدة، كانت إما من قم أو كانت قد زارت المدينة مؤخراً، وأشار إلى أن أربعة من المرضى، نقلوا إلى المستشفى في العاصمة طهران، واثنين في محافظة غيلان شمالا.



وقالت المسؤولة في وزارة الصحة الإيرانية مينو مهراز: إن الفيروس "ربما جاء من عمال صينيين يعملون في قم، وسافروا إلى الصين"، دون أن توضح المزيد من التفاصيل.



يشار إلى أن شركة صينية تقيم محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية في قم.