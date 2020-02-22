وزارة الصحة الكويتية تصدر إعلاناً مهما بشأن فيروس (كورونا)

مقر وزارة الصحة الكويتية

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رام الله - دنيا الوطن

دعت وزارة الصحة الكويتية، أمس الجمعة، المواطنين والمقيمين القادمين خلال الأسبوعين الماضيين من دول تم الإعلان عن ظهور حالات لمرض (كورونا) المستجد فيها، إلى التواصل معها وذلك للضرورة القصوى، حرصا على صحتهم وسلامة ذويهم.



وجاءت دعوة الوزارة بالتزامن مع إعلان الخطوط الجوية الكويتية، وقف جميع رحلاتها الجوية إلى إيران حتى إشعار آخر، بعد اكتشاف عدد من الإصابات وحالتي وفاة بفيروس (كورونا).



وكتبت الخطوط الكويتية على حسابها الرسمي بموقع (تويتر): "بتعليمات من وزارة الصحة والإدارة العامة للطيران المدني، فقد تقرر توقيف تشغيل جميع رحلاتها إلى إيران اعتباراً من تاريخه وحتى إشعار آخر نظراً لاكتشاف عدد من الحالات المصابة بمرض كورونا"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وأضافت أنها أوقفت الرحلات "تحاشياً لأي احتمال بانتقال المرض بين الركاب".



وكانت مجلس الوزراء الكويتي، أعلن في وقت سابق عن عدة إجراءات لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، منها حظر تصدير المواد الطبية المتعلقة بمواجهة الفيروس.



وطالب مجلس الوزراء الكويتي المواطنين والمقيمين بتجنب التجمعات، خاصة خلال فترة الأعياد الوطنية.



وأكد المجلس على البعثات الدبلوماسية تأجيل الاحتفالات بالأعياد الوطنية، في إطار خطة الوقاية من فيروس كورونا، مشددا على أن يكون سفر الموظفين في مهمات رسمية للضرورة فقط.



ووجه الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ خطة الطوارئ للوقاية والحد من دخول وانتشار فيروس كورونا، والاستجابة لتوصيات منظمة الصحة العالمية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).