دولي

إيطاليا تسجل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا)

إيطاليا تسجل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا)
فايروس كورونا - تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت إيطاليا أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) المستجد داخل البلاد، وفق ما نقلت وسائل إعلام إيطالية.

وقالت صحيفة (كورييري ديلا سيرا): إن حالة الوفاة لرجل يبلغ من العمر (78 عاماً)، ويسكن بالقرب من بادوفا في منطقة فينيتو، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

وأفادت السلطات الإيطالية، مساء الجمعة، بتسجيل ثماني إصابات جديدة بالفايروس، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 16 حالة.

وسجلت حالة الاشتباه الأولى في إيطاليا لمواطن (38 عاما)، حيث تم إدخاله المستشفى يوم الأربعاء، ونظرا لعدم وجود اتصال واضح له بالصين، لم يربط الأطباء على الفور حالته بفيروس (كورونا)، لكن بعد تدهور حالته، وإدخاله العناية المركزة، أبلغ الأطباء أنه قضى بعض الوقت في وقت سابق من هذا الشهر مع صديق كان في الصين في يناير الماضي.

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