مقتل 120 مسلحاً في النيجر خلال عملية عسكرية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الدفاع في النيجر، أمس الجمعة، في بيان، أن عملية عسكرية مشتركة مع القوات الفرنسية جنوب غربي البلاد أدت إلى مصرع 120 مسلحاً، ومصادرة سيارات ومعدات لصنع العبوات المتفجرة.



وقال البيان: "بدءاً من 20 شباط/ فبراير، تم تحييد 120 مسلحاً في العملية في منطقة تيلابيري بالقرب من الحدود مع مالي وبوركينا فاسو، مضيفا أنه لم تسجل أي إصابات في صفوف الجنود النيجريين أو الفرنسيين"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وأشاد وزير الدفاع، إيسوفو كاتامبي بـ"التعاون في المعركة ضد الإرهاب"، وفق البيان.



وكانت السلطات في منطقة تيلابيري المضطربة قد شددت من الإجراءات الأمنية وأغلقت الأسواق وحظرت قيادة الدراجات النارية بعد هجمات لجماعات متشددة في شهري كانون الأول/ ديسمبر وكانون الثاني/ يناير أدت إلى مقتل 174 جنديا من النيجر.



وتشهد المنطقة إعلانا لحالة الطوارئ منذ عامين.



وتكافح النيجر منذ عام 2015 ضد موجة هجمات متشددة قرب الحدود مع مالي وبوركينا فاسو غربا، ما فاقم الحاجات في تيلابيري ومناطق تاهوا حيث نزح نحو 78 ألف شخص.



وأعلنت فرنسا هذا العام إنها ستعزز وجودها العسكري في مناطق غرب أفريقيا المضطربة من خلال إرسال 600 جندي لينضموا إلى 4500 موجودين حاليا في إطار عمليتها العسكرية هناك.