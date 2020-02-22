مقتل جندييْن إيرانيين بمنطقة حدودية باشتباكات مع مجموعة مسلحة

جنود حرس الحدود في إيران

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رام الله - دنيا الوطن

نقلت قناة الميادين صباح اليوم السبت، عن وسائل إعلام إيرانية، أن اثنين اثنين من حرس الحدود، قتلا عند منطقة حدودية باشتباكات مع مجموعة مسلحة.



ووفق ما نقل موقع (روسيا اليوم) فقد قتل الجنديان ليلة أمس إثر هجوم نفذته جماعة مسلحة في منطقة جكيكور الحدودية مع باكستان في إقليم سيستان وبلوشيستان بجنوب شرقي البلاد.



وقالت الشرطة الإيرانية في بيان: إنه "عند تشديد الإجراءات على الحدود، تقدم عدد من (الإرهابيين) في المنطقة الحدودية بهدف توجيه ضربة إلى وحداتنا جنوب شرق البلاد".



وتابعت الشرطة في بيانها: أن رجال حرس الحدود أطلقوا النيران على الجماعة المسلحة التي تراجعت، مؤكدة أن عناصر الجماعة تكبدوا خسائر كبيرة.



وقال البيان: إن قائد حرس الحدود اللواء، قاسم رضائي، توجه إلى المنطقة لدراسة الحادث.