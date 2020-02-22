شؤون فلسطينية

الخارجية التركية: أراضي فلسطين للشعب الفلسطيني والعقلية الاحتلالية لن تغير هذه الحقيقة

الخارجية التركية: أراضي فلسطين للشعب الفلسطيني والعقلية الاحتلالية لن تغير هذه الحقيقة
استيطان
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية التركية: إن "أراضي فلسطين للشعب الفلسطيني، والعقلية الاحتلالية لن تغير إطلاقا هذه الحقيقة".

وأعربت في بيان لها رداً على المصادقة الإسرائيلية على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة والقدس، عن رفضها الشديد للقرار الإسرائيلي توسيع المستوطنات غير القانونية في القدس الشرقية، مؤكدةً أن "أراضي فلسطين ملك للشعب الفلسطيني".

وذكّرت الوزارة في بيان بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أعلن قبل أيام على موعد الانتخابات الإسرائيلية، اعتزامه بناء وحدات إضافية في المستوطنات غير القانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف: "نرفض بشدة مجددا هذا النهج الاحتلالي التي يضرب عرض الحائط بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة"، كما نقلت وكالة أنباء (الأناضول).

وأشار أن الحكومة الإسرائيلية تواصل اتباع الأساليب ذاتها قبل كل انتخابات، عبر اغتصاب حقوق الشعب الفلسطيني والدوس على القانون الدولي بأقدامها، مشدداً على أنه من الواضح أن ما يسمى بخطة السلام التي أعلنت عنها الولايات المتحدة منذ مدة، شجعت إسرائيل على اتخاذ الإجراءات غير القانونية المعنية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كشف النقاب عن خطط لبناء 5200 وحدة استيطانية جديدة بالقدس الشرقية.

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