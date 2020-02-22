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دولي

ارتفاع كبير في عدد ضحايا (كورونا) في الصين

ارتفاع كبير في عدد ضحايا (كورونا) في الصين
مواطنان صينيان يتخذان اجراءات وقائية من فيروس كورونا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الصينية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة عدد ضحايا فيروس (كورونا) المستجد في البلاد بنهاية يوم الجمعة إلى 2345 حالة وفاة، والمصابين إلى 76288 شخصاً.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: "تلقت لجنة شؤون الصحة بيانات من 31 مقاطعة، تؤكد إصابة 76 ألف و288 شخصا، وفي الوقت الحالي لدينا 53 ألفا 284 مريضا، من بينهم (11 ألفا و477 في حالة صحية حرجة)، وفارق الحياة 2345 شخصا جراء العدوى، وغادر المستشفيات 20 ألفا و659 شخصا بعد شفائهم"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وسجل إقليم هوبي وسط البلاد، بؤرة تفشي الفيروس، 109 حالات وفاة جديدة، من بينهم 90 شخصاً في مدينة ووهان عاصمة الإقليم​​​.

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