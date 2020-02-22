شؤون فلسطينية

مصرع مواطن بحادث سير بضواحي القدس

مصرع مواطن بحادث سير بضواحي القدس
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
لقي مواطن (21 عاما)، من سكان القبيبه شمال غرب مدينة القدس المحتلة، مصرعه، صباح اليوم السبت، في حادث سير ذاتي لمركبة غير قانونية  كان يقودها في منطقة نفق بدو شمال غرب القدس 

وقال العقيد لؤي ارزيقات، الناطق الاعلامي باسم الشرطة: "إن المواطن وأثناء سيره من رام الله باتجاه بدو، ووصوله لنفق بدو، فقد السيطرة على مركبته  فانحرفت واصدمت بالجدار الاسمنتي للنفق مما ادى لاصابة السائق باصابات وصفت بالخطيرة نقل على اثرها للمجمع الطبي برام الله".

واضاف ارزيقات: "إن الاطباء اعلنوا عن وفاته بعد لحظات من وصوله"، مؤكدا أن خبراء الحوادث باشروا بإجراءات التحقيق؛ للوقوف على ملابسات الحادث.

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