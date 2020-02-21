الانتخابات الإيرانية.. فوز المحافظين بغالبية مقاعد البرلمان

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وكالة أنباء (فارس)، مساء اليوم الجمعة: "إن التقارير الأولية تشير إلى فوز المحافظين بغالبية مقاعد البرلمان في الانتخابات".



وأضافت الوكالة الإيرانية: "إن نسبة الاقتراع بلغت 40% حتى الساعة السادسة مساء".



وبدأت عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية في دورتها الـ11، صباح يوم الجمعة 21 شباط/ فبراير، في معظم أنحاء إيران، والتي يتنافس فيها 7148 مرشحا على 290 مقعدا في البرلمان (مجلس الشورى).



وبحسب موقع (روسيا اليوم)، فإن الانتخابات تمت في ما يقارب 55 ألف مركز اقتراع، أشرف عليها أكثر من مليون مراقب.



ويحق لـ57 مليون و918 ألف مواطن إيراني المشاركة في الانتخابات التي يتنافس فيها 7148 مرشحا على 290 مقعدا في البرلمان.