شرطة رام الله تعتقل شخصاً صادر بحقه مذكرات قضائية بمليون شيكل ونصف

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت شرطة رام الله والبيرة، اليوم الجمعة، شخصاً صادر بحقه مذكرات قضائية بقيمة مليون ونصف المليون شيكل.



وذكر العقيد لؤي ارزيقات، الناطق الاعلامي بإسم الشرطة، أنه بعد البحث والتحري والمتابعة من قبل مركز شرطة بيرزيت وبالتنسيق مع عمليات مديرية شرطة ضواحي القدس و مركز شرطة جنوب القدس تمت متابعة ورصد الشخص المطلوب والقاء القبض عليه.



وأكد ارزيقات أنه قد تم التحفظ على الشخص المطلوب تمهيدا لتسليمه لجهات الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه اصولا.