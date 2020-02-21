سلامة: مباحثات الهدنة في ليبيا تسير بالاتجاه الصحيح



وقال سلامة لوكالة (رويترز): "إن محادثات وقف إطلاق النار في ليبيا تسير في "الاتجاه الصحيح"، وأنه يواجه عقبات تتعلق بانتهاكات حظر الأسلحة والهدنة التي أعلنت الشهر الماضي".



وأضاف المبعوث الدولي في مقابلة خلال استراحة من المحادثات العسكرية في جنيف، أنه يتوقع انعقاد المحادثات السياسية في المدينة السويسرية في 26 من شباط/ فبراير ، لكنه يعمل على إجراءات لبناء الثقة.



ونقلت (رويترز) عن غسان سلامة، قوله: "نحاول بالتوازي جعل السفر الجوي أكثر أمنا في ليبيا، لا سيما من مطار معيتيقة وكذلك مصراتة. نحاول أيضا إعادة فتح الميناء حتى يكون ميناء آمنا".



وبشأن ملف تبادل السجناء، قال سلامة: "نحاول المساعدة في تبادل للسجناء بين الطرفين".



تصريحات المبعوث الدولي إلى ليبيا، تأتي بعد أيام من تعليق حكومة طرابلس مشاركتها في محادثات جنيف لوقف إطلاق النار، بعد الهجوم على مستودعات ذخائر في ميناء طرابلس البحري من الجيش الوطني الليبي.



رام الله - دنيا الوطنأفاد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، اليوم الجمعة، بأن محادثات وقف إطلاق النار في ليبيا التي ترعاها الأمم المتحدة تمضي في "الاتجاه الصحيح".