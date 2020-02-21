الاحتلال يعتقل خمسة فلسطينيين من محيط المسجد الأقصى

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، خمسة فلسطينيين، من محيط المسجد الأقصى وعلى أبوابه.



وأفادت المصادر المحلية أن المعتقلين هم: يوسف الفقيه، وصهيب طه، ويعقوب سلامة، وإبراهيم حب رمان، وفضل أبو اسنينة، وجرى تحويلهم إلى مركز شرطة القشلة، بحسب ما جاء على موقع (الحرية نيوز).



وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مصلى باب الرحمة وصادرت يافطات وشعارات علقت على أبوابه في الذكرى السنوية الأولى لإعادة فتحه بعد إغلاقه لمدة 16 عاما.



كما اعتدت قوات الاحتلال فجرا على المصلين خلال تواجدهم عند منطقة باب حطة، ولاحقتهم بعد انتهاء صلاة الفجر، وصادرت "شوكلاته وقهوة" منهم.