شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل خمسة فلسطينيين من محيط المسجد الأقصى

الاحتلال يعتقل خمسة فلسطينيين من محيط المسجد الأقصى
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، خمسة فلسطينيين، من محيط المسجد الأقصى وعلى أبوابه.

وأفادت المصادر المحلية أن المعتقلين هم: يوسف الفقيه، وصهيب طه، ويعقوب سلامة، وإبراهيم حب رمان، وفضل أبو اسنينة، وجرى تحويلهم إلى مركز شرطة القشلة، بحسب ما جاء على موقع (الحرية نيوز).

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مصلى باب الرحمة وصادرت يافطات وشعارات علقت على أبوابه في الذكرى السنوية الأولى لإعادة فتحه بعد إغلاقه لمدة 16 عاما.

كما اعتدت قوات الاحتلال فجرا على المصلين خلال تواجدهم عند منطقة باب حطة، ولاحقتهم بعد انتهاء صلاة الفجر، وصادرت "شوكلاته وقهوة" منهم.

أخبار ذات صلة

شرطة رام الله تعتقل شخصاً صادر بحقه مذكرات قضائية بمليون شيكل ونصف

شرطة رام الله تعتقل شخصاً صادر بحقه مذكرات قضائية بمليون شيكل ونصف

الرئيس يتفقد مركز الاقتراع لانتخابات لجنة اقليم فتح برام الله والبيرة

الرئيس يتفقد مركز الاقتراع لانتخابات لجنة اقليم فتح برام الله والبيرة

نقابة الأطباء تناشد الرئيس عباس للتدخل بقضية مطالبها

نقابة الأطباء تناشد الرئيس عباس للتدخل بقضية مطالبها

تعرف على تطورات الحالة الجوية خلال الساعة المقبلة

تعرف على تطورات الحالة الجوية خلال الساعة المقبلة

الهندي: صفقة القرن تهدف لمنح الضفة للاحتلال ونتمنى على فتح قيادة المقاومة الشعبية

الهندي: صفقة القرن تهدف لمنح الضفة للاحتلال ونتمنى على فتح قيادة المقاومة الشعبية

نقابة الاطباء تتحدث عن فعالياتها الاحتجاجية وتحمل الحكومة المسؤولية حول فيروس (كورونا)

نقابة الاطباء تتحدث عن فعالياتها الاحتجاجية وتحمل الحكومة المسؤولية حول فيروس (كورونا)

بيت لحم: إصابات بالاختناق واحتجاز مصور في مواجهات ببلدة تقوع

بيت لحم: إصابات بالاختناق واحتجاز مصور في مواجهات ببلدة تقوع

السنوار والعمادي يتفقان على صرف 100 دولار لـ120 ألف أسرة ودعم زواج 500 شاب

السنوار والعمادي يتفقان على صرف 100 دولار لـ120 ألف أسرة ودعم زواج 500 شاب

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

شرطة رام الله تعتقل شخصاً صادر بحقه مذكرات قضائية بمليون شيكل ونصف

شرطة رام الله تعتقل شخصاً صادر بحقه مذكرات قضائية بمليون شيكل ونصف

الاحتلال يعتقل خمسة فلسطينيين من محيط المسجد الأقصى

الاحتلال يعتقل خمسة فلسطينيين من محيط المسجد الأقصى

بيت لحم: إصابات بالاختناق واحتجاز مصور في مواجهات ببلدة تقوع

بيت لحم: إصابات بالاختناق واحتجاز مصور في مواجهات ببلدة تقوع

إصابة شابين في اعتداء للمستوطنين شمال أريحا

إصابة شابين في اعتداء للمستوطنين شمال أريحا

الاحتلال يقمع مسيرات في الضفة الغربية وإصابة العشرات

الاحتلال يقمع مسيرات في الضفة الغربية وإصابة العشرات

الجمعية البرلمانية المتوسطية: (صفقة القرن) مخالفة للشرعية الدولية

الجمعية البرلمانية المتوسطية: (صفقة القرن) مخالفة للشرعية الدولية

الرجوب يلتقي وفدا شبابيا من بلجيكا متضامنا مع فلسطين

الرجوب يلتقي وفدا شبابيا من بلجيكا متضامنا مع فلسطين

قيادي بالشعبية: الهدنة طويلة الأمد ستعزز الإنهيار الكارثي وتمرر (صفقة القرن)

قيادي بالشعبية: الهدنة طويلة الأمد ستعزز الإنهيار الكارثي وتمرر (صفقة القرن)

منوعات

ميسي يفاجئ يارا.. هل من تعاون بينهما؟

ميسي يفاجئ يارا.. هل من تعاون بينهما؟

شاهد: نادين نجيم ترقص مع &#34;حبها الحقيقي&#34; على أنغام أغنيتها المفضلّة

شاهد: نادين نجيم ترقص مع "حبها الحقيقي" على أنغام أغنيتها المفضلّة

شاهد: فنانة تعترف: قصي خولي زوج ابنتي

شاهد: فنانة تعترف: قصي خولي زوج ابنتي

شاهد: شيرين عبد الوهاب تفاجئ جمهورها بطلب غريب من زوجها

شاهد: شيرين عبد الوهاب تفاجئ جمهورها بطلب غريب من زوجها

جورج وسوف يفقد أعز الناس.. هذه تفاصيل دفن والدته

جورج وسوف يفقد أعز الناس.. هذه تفاصيل دفن والدته

نيللي كريم عن أزمتها الصحية: &#34;تجربة قاسية&#34;

نيللي كريم عن أزمتها الصحية: "تجربة قاسية"

تطورات جديدة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

تطورات جديدة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

شاهد: فنان مصري يدفع محمد رمضان بغضب أثناء غنائه

شاهد: فنان مصري يدفع محمد رمضان بغضب أثناء غنائه

مطربو المهرجانات يوجهون بياناً إلى هاني شاكر ووزيرة الثقافة المصرية

مطربو المهرجانات يوجهون بياناً إلى هاني شاكر ووزيرة الثقافة المصرية

رسالة من عمرو سعد لابنه بمناسبة فيلم &#34;صندوق الدنيا&#34;

رسالة من عمرو سعد لابنه بمناسبة فيلم "صندوق الدنيا"

عربي

البرلمان العراقي يحدد موعد منح الثقة لحكومة علاوي

البرلمان العراقي يحدد موعد منح الثقة لحكومة علاوي

سلامة: مباحثات الهدنة في ليبيا تسير بالاتجاه الصحيح

سلامة: مباحثات الهدنة في ليبيا تسير بالاتجاه الصحيح

وضعهما مستقر.. الإمارات تعلن عن إصابتين جديدتين بكورونا

وضعهما مستقر.. الإمارات تعلن عن إصابتين جديدتين بكورونا

لبنان تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس (كورونا)

لبنان تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس (كورونا)