تعرف على تطورات الحالة الجوية خلال الساعة المقبلة

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد ليث العلامي الراصد الجوي الفلسطيني، أن جبهة هوائية باردة، مرافقة لمنخفض جوي يتحرك حاليا غرب جزيرة قبرص، وسيتجه لاحقاً نحو الجنوب الشرقي للجزيرة، لافتا إلى أنها بدأت تؤثر على الأجزاء الشمالية من فلسطين.



وقال العلامي في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "ستهطل أمطار غزيرة في تلك المناطق، مع تشكلات محلية للسحب في مناطق اخرى، قد تعمل على هطول للأمطار بشكل عابر".



وبين العلامي، أن تأثير الجبهة الهوائية، سيتركز خلال هذه الليلة ومعظم نهار يوم غدٍ السبت، في الأجزاء الشمالية من فلسطين وشمال الضفة الغربية وأجزاء من وسطها، فيما تبقى الفرصة مهيأة لتساقط أمطار متفرقة وسريعة أحيانا في بعض الأجزاء الجنوبية.