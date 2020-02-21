شؤون فلسطينية

الهندي: صفقة القرن تهدف لمنح الضفة للاحتلال ونتمنى على فتح قيادة المقاومة الشعبية

الهندي: صفقة القرن تهدف لمنح الضفة للاحتلال ونتمنى على فتح قيادة المقاومة الشعبية
الدكتور محمد الهندي عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي
رام الله - دنيا الوطن
أكد الدكتور محمد الهندي، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، أن صفقة القرن الأمريكية، تمثل للفلسطينيين معركة مصيرية تحتاج الى خطة ورؤية، لافتا إلى أنها تهدف لمنح الضفة الغربية بالكامل للاحتلال الإسرائيلي.

وقال الهندي في لقاء له عبر قناة ( الأقصى) الفضائية: "صفقة ترامب تراهن على انهيار الضفة الغريية وضعف الموقف الفلسطيني"، مضيفا: "إذا لم يتحول رفض صفقة ترامب إلى خطة حقيقية لاستنهاض الفلسطينيين، سيكون الرفض مجرد مضيعة للوقت".

وفي السياق ذاته، أشار عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد، إلى ان الاختبار الحقيقي للسلطة الوطنية الفلسطينية، يتمثل في وقف التنسيق الأمني والعودة الى المصالحة الفلسطينية.

وتمنى الهندي، من حركة فتح، العودة لقيادة المواجهات الشعبية مع الاحتلال الاسرائيلي، في مناطق الضفة الغربية، مشددا على ضرورة تحويل المقاومة في الضفة إلى حالة شعبية عامة ومستمرة.

وحول التهديدات الاسرائيلية لقطاع غزة، قال الهندي: "التهديدات الإسرائيلية لغزة مجرد دعاية انتخابية فارغة المضمون".

أخبار ذات صلة

نقابة الاطباء تتحدث عن فعالياتها الاحتجاجية وتحمل الحكومة المسؤولية حول فيروس (كورونا)

نقابة الاطباء تتحدث عن فعالياتها الاحتجاجية وتحمل الحكومة المسؤولية حول فيروس (كورونا)

بيت لحم: إصابات بالاختناق واحتجاز مصور في مواجهات ببلدة تقوع

بيت لحم: إصابات بالاختناق واحتجاز مصور في مواجهات ببلدة تقوع

السنوار والعمادي يتفقان على صرف 100 دولار لـ120 ألف أسرة ودعم زواج 500 شاب

السنوار والعمادي يتفقان على صرف 100 دولار لـ120 ألف أسرة ودعم زواج 500 شاب

(هآرتس): التسهيلات الجديدة لقطاع غزة انجازاً كبيراً لحماس

(هآرتس): التسهيلات الجديدة لقطاع غزة انجازاً كبيراً لحماس

العمادي: تأجيل دفع أقساط عدد من مستفيدي شقق مدينة حمد للعام 2020

العمادي: تأجيل دفع أقساط عدد من مستفيدي شقق مدينة حمد للعام 2020

اشتية: لم تُسَجّل أي حالة إصابة بفيروس (كورونا) بالضفة أو غزة

اشتية: لم تُسَجّل أي حالة إصابة بفيروس (كورونا) بالضفة أو غزة

إصابة شابين في اعتداء للمستوطنين شمال أريحا

إصابة شابين في اعتداء للمستوطنين شمال أريحا

الاحتلال يقمع مسيرات في الضفة الغربية وإصابة العشرات

الاحتلال يقمع مسيرات في الضفة الغربية وإصابة العشرات

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

بيت لحم: إصابات بالاختناق واحتجاز مصور في مواجهات ببلدة تقوع

بيت لحم: إصابات بالاختناق واحتجاز مصور في مواجهات ببلدة تقوع

إصابة شابين في اعتداء للمستوطنين شمال أريحا

إصابة شابين في اعتداء للمستوطنين شمال أريحا

الاحتلال يقمع مسيرات في الضفة الغربية وإصابة العشرات

الاحتلال يقمع مسيرات في الضفة الغربية وإصابة العشرات

الجمعية البرلمانية المتوسطية: (صفقة القرن) مخالفة للشرعية الدولية

الجمعية البرلمانية المتوسطية: (صفقة القرن) مخالفة للشرعية الدولية

الرجوب يلتقي وفدا شبابيا من بلجيكا متضامنا مع فلسطين

الرجوب يلتقي وفدا شبابيا من بلجيكا متضامنا مع فلسطين

الطيراوي يترأس إجتماع طوارئ خاص بالحجر الصحي للقادمين من الصين

الطيراوي يترأس إجتماع طوارئ خاص بالحجر الصحي للقادمين من الصين

50 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

50 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

البطش: لا مكان لمجاملات سياسية على حساب قضيتنا وموازين القوى الدولية ستتغير

البطش: لا مكان لمجاملات سياسية على حساب قضيتنا وموازين القوى الدولية ستتغير

منوعات

ميسي يفاجئ يارا.. هل من تعاون بينهما؟

ميسي يفاجئ يارا.. هل من تعاون بينهما؟

شاهد: نادين نجيم ترقص مع &#34;حبها الحقيقي&#34; على أنغام أغنيتها المفضلّة

شاهد: نادين نجيم ترقص مع "حبها الحقيقي" على أنغام أغنيتها المفضلّة

شاهد: فنانة تعترف: قصي خولي زوج ابنتي

شاهد: فنانة تعترف: قصي خولي زوج ابنتي

شاهد: شيرين عبد الوهاب تفاجئ جمهورها بطلب غريب من زوجها

شاهد: شيرين عبد الوهاب تفاجئ جمهورها بطلب غريب من زوجها

جورج وسوف يفقد أعز الناس.. هذه تفاصيل دفن والدته

جورج وسوف يفقد أعز الناس.. هذه تفاصيل دفن والدته

نيللي كريم عن أزمتها الصحية: &#34;تجربة قاسية&#34;

نيللي كريم عن أزمتها الصحية: "تجربة قاسية"

تطورات جديدة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

تطورات جديدة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

شاهد: فنان مصري يدفع محمد رمضان بغضب أثناء غنائه

شاهد: فنان مصري يدفع محمد رمضان بغضب أثناء غنائه

مطربو المهرجانات يوجهون بياناً إلى هاني شاكر ووزيرة الثقافة المصرية

مطربو المهرجانات يوجهون بياناً إلى هاني شاكر ووزيرة الثقافة المصرية

رسالة من عمرو سعد لابنه بمناسبة فيلم &#34;صندوق الدنيا&#34;

رسالة من عمرو سعد لابنه بمناسبة فيلم "صندوق الدنيا"

عربي

وضعهما مستقر.. الإمارات تعلن عن إصابتين جديدتين بكورونا

وضعهما مستقر.. الإمارات تعلن عن إصابتين جديدتين بكورونا

لبنان تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس (كورونا)

لبنان تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس (كورونا)

ترامب يصدر قراراً جديداً بشأن عائلة القذافي

ترامب يصدر قراراً جديداً بشأن عائلة القذافي

(الخال) يخلف أبو مهدي المهندس في قيادة الحشد الشعبي بالعراق

(الخال) يخلف أبو مهدي المهندس في قيادة الحشد الشعبي بالعراق