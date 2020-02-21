الهندي: صفقة القرن تهدف لمنح الضفة للاحتلال ونتمنى على فتح قيادة المقاومة الشعبية

الدكتور محمد الهندي عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الدكتور محمد الهندي، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، أن صفقة القرن الأمريكية، تمثل للفلسطينيين معركة مصيرية تحتاج الى خطة ورؤية، لافتا إلى أنها تهدف لمنح الضفة الغربية بالكامل للاحتلال الإسرائيلي.



وقال الهندي في لقاء له عبر قناة ( الأقصى) الفضائية: "صفقة ترامب تراهن على انهيار الضفة الغريية وضعف الموقف الفلسطيني"، مضيفا: "إذا لم يتحول رفض صفقة ترامب إلى خطة حقيقية لاستنهاض الفلسطينيين، سيكون الرفض مجرد مضيعة للوقت".



وفي السياق ذاته، أشار عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد، إلى ان الاختبار الحقيقي للسلطة الوطنية الفلسطينية، يتمثل في وقف التنسيق الأمني والعودة الى المصالحة الفلسطينية.



وتمنى الهندي، من حركة فتح، العودة لقيادة المواجهات الشعبية مع الاحتلال الاسرائيلي، في مناطق الضفة الغربية، مشددا على ضرورة تحويل المقاومة في الضفة إلى حالة شعبية عامة ومستمرة.



وحول التهديدات الاسرائيلية لقطاع غزة، قال الهندي: "التهديدات الإسرائيلية لغزة مجرد دعاية انتخابية فارغة المضمون".