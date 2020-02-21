شؤون فلسطينية

السنوار والعمادي يتفقان على صرف 100 دولار لـ120 ألف أسرة ودعم زواج 500 شاب

السنوار والعمادي يتفقان على صرف 100 دولار لـ120 ألف أسرة ودعم زواج 500 شاب
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
استقبل يحيى السنوار، قائد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة ووفد من قيادة الحركة، السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة اليوم الجمعة في مكتب رئيس الحركة في غزة.

واتفق الطرفان على أن يتم صرف 12 مليون دولار، بواقع 100 دولار لـ 120 ألف عائلة متعففة، ودعم زواج 500 شاب من الشباب غير القادرين على الزواج والمتقدمين في السن بواقع مليوني دولار، كما اتفق على تخصيص مليون دولار لترميم العديد من بيوت الفقراء، كذلك تم الاتفاق على تقديم مليون دولار لخريجى الجامعات لاستخراج شهاداتهم الجامعية، بحسب ما جاء على موقع حركة حماس الالكتروني.

وناقش الطرفان سبل تحسين الأوضاع المعيشية في قطاع غزة، والعمل على تقديم مزيد من التسهيلات لأهلنا في القطاع، كذلك تم نقاش خط الغاز الخاص بمحطة الكهرباء.

هذا وأكد الجانبان أهمية المضي قدماً في تحسين الأوضاع المعيشية بما يحقق حياة كريمة لأهلنا في قطاع غزة.

وقد ساد اللقاء روح إيجابية وحرص على تحقيق مستقبل أفضل لأبناء شعبنا في القطاع.


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