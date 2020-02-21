الحوثيون يعلنون استهداف منشآت (أرامكو) بالسعودية

الحوثيون يستهدفون منشآت (أرامكو) بالسعودية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن بيان للقوات المسلحة التابعة للحوثيين، أن عملية "توازن الردع الثالثة"، استهدفت شركة (أرامكو) وأهدافا حساسة أخرى في ينبع، وقد أصابت أهدافها.



وقال البيان: "إن عملية توازن الردع الثالثة نفذت بـ12 طائرة مسيرة من نوع (صماد-3) وصاروخين من نوع (قدس) المجنح، وصاروخ (ذوالفقار) الباليستي بعيد المدى"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



جاء هذا البيان بعد إعلان قوات التحالف العربي، اليوم الجمعة، اعتراض الدفاعات الجوية السعودية صواريخ باليستية، واتهمت جماعة أنصار الله "الحوثيين" بإطلاقها باتجاه مدن سعودية​​.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي قوله: "عند الساعة (00:30) من يوم الجمعة اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صواريخ باليستية أطلقتها الحوثيون تجاه مدن سعودية".