دولي

الصحة العالمية: تراجع أعداد حالات الإصابة الجديدة بفيروس (كورونا) بالصين

الصحة العالمية: تراجع أعداد حالات الإصابة الجديدة بفيروس (كورونا) بالصين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن انخفاض أعداد حالات الإصابة الجديدة بفيروس (كورونا)، في الصين، لافتة إلى أن ذلك يرجع في جانب منه إلى تغيير في معايير تشخيص المرض في مركز تفشي الفيروس.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "نحن قلقون بشأن زيادة الحالات في مقاطعة شاندونغ ونبحث عن مزيد من المعلومات"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأفاد تيدروس، بوجود ثماني وفيات جراء الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد، خارج حدود الصين.

وأعرب المسؤول الأممي عن قلق المنظمة من انتشار كورونا في إيران وكوريا الجنوبية، مشيرا إلى أنه تم تعيين ستة موفدين خاصين لتقديم النصح للدول بشأن "كورونا".

كما صرح غيبريسوس بأن المنظمة سترصد احتياجات لبنان وإيران لمواجهة انتشار الفيروس، وتقديم الدعم الفني لهما.

وتابع مدير منظمة الصحة العالمية قائلا: "المنظمة تسعى لتنسيق الاستجابة العالمية لكورونا لاحتواء الفيروس".

وحذرت المنظمة من أن الفرصة سانحة لاحتواء الانتشار الدولي الأوسع لوباء فيروس "كورونا"، وأنه يجب على الدول أن تتصرف بسرعة إذا أرادت السيطرة عليه.

وفي وقت سابق من اليوم، دعت الصحة العالمية الأسرة الدولية إلى "الضرب بقوة" بدون انتظار، ضد هذا الفيروس الذي أصيب به أكثر من 75 ألف شخص في الصين، و1100 في أماكن أخرى في العالم.

جدير بالذكر أن العديد من الدول منعت دخول المسافرين القادمين من الصين، فيما علقت العديد من شركات الطيران الرحلات إلى هذا البلد.

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