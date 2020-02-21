وضعهما مستقر.. الإمارات تعلن عن إصابتين جديدتين بكورونا

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الجمعة، تشخيص حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا، وهما حالتان لمخالطين للحالة التي تعود للمواطن الصيني، التي تم الإعلان عنها مؤخرا.



وأكدت وزارة الصحة أنها تقوم بفحص جميع المخالطين للحالات المكتشفة لضمان عدم سريان وتفشي المرض وضمانا لسلامة المجتمع، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، الجمعة.



والحالتان الجديدتان تعودان لشخصين أحدهما من الجنسية الفلبينية وعمره 34 عاما، والآخر من بنغلاديش ويبلغ من العمر 39 عاما، وحالتهما الصحية مستقرة.



وبهذا يبلغ إجمالي عدد الحالات المكتشفة في الدولة 11 حالة، تم شفاء ثلاث حالات منها أعلن عنها مسبقا.



وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في هذا الشأن أنها تتخذ الإجراءات اللازمة كافة، بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم في إطار إجراءاتها الاحترازية بالتعاون مع الجهات الصحية بالدولة، وتعزيز آلية الترصد للأمراض من أي جائحات صحية بكفاءة واستدامة لتعزيز الثقة بالإجراءات الوقائية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بمختلف القطاعات بهدف تسخير القدرات والإمكانيات الوطنية كافة.



ونصحت الوزارة الجمهور باتباع الإجراءات و التدابير الصحية الوقائية والاطلاع على النشرات التوعوية المتوفرة على موقعها الإلكتروني والمواقع الرسمية للجهات الصحية بالدولة.



وأوصت أفراد المجتمع باتباع السلوك الصحي الذي يساعد في حماية الأفراد من العدوى بالأمراض المعدية، كالاهتمام بنظافة الأيدي وغسلها جيدا بالماء والصابون، وتغطية الأنف والفم عند السعال أو العطس لمنع انتشار الجراثيم والفيروسات.



وأكدت الوزارة أنها وبالتعاون مع الشركاء تتبع آلية ترصد وبائي وفق أعلى الممارسات العالمية لضمان الكفاءة المستدامة في الترصد الوبائي والاستجابة المناسبة للطوارئ الصحية وفق معايير منظمة الصحة العالمية.