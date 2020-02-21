شؤون فلسطينية

العمادي: تأجيل دفع أقساط عدد من مستفيدي شقق مدينة حمد للعام 2020

العمادي: تأجيل دفع أقساط عدد من مستفيدي شقق مدينة حمد للعام 2020
مدينة حمد السكنية بخانيونس
رام الله - دنيا الوطن
أعلن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، تأجيل دفع الأقساط الشهرية الخاصة بإيرادات التمليك لعدد من المستفيدين من شقق مدينة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني السكنية في خانيونس جنوب قطاع غزة، للعام 2020.

واستجاب السفير العمادي لمناشدات سكان مدينة حمد وذلك مراعاةً للأوضاع والظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع، والذين طالبوا بتأجيل دفع الأقساط نظرا لما تمر به غزة من ظروف قاسية، بحسب ما جاء على موقع اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة الالكتروني.

وأوضح العمادي أنه وبناء على البحث الاجتماعي لوزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة سيتم تحديد نسبة الإعفاء من القسط الشهري للمستفيدين، حيث سيتم إعفاء بعض الأسر جزئياً، فيما سيشمل الإعفاء من كامل القسط الأسر الأشد فقراً وفقاً لكشوفات وتقارير الوزارة عن المستفيدين، مراعاة للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها سكان القطاع.

وتعدّ هذه المرة الثالثة التي يعلن فيها العمادي إعفاء سكان مدينة حمد من دفع الأقساط الشهرية، حيث أنهم لم يدفعوا أي دفعات مالية خلال عامي 2018 و 2019.

وكان السفير القطري محمد العمادي، قد وصل فجر اليوم الجمعة، على رأي الوفد المرافق له، قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/ ايرز شمالي القطاع.

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