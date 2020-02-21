اشتية: لم تُسَجّل أي حالة إصابة بفيروس (كورونا) بالضفة أو غزة

محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في فلسطين، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، وأن الحالات التي تم وضعها تحت الحجر في أريحا هي فقط من باب الاحتياط، مشيرا إلى أن طواقم وزارة الصحة على أتم الجاهزية لمواجهة هذا المرض.



جاء ذلك خلال تفقد اشتية، اليوم الجمعة، مركز الحجر الصحي الذي أقامته وزارة الصحة في أريحا للتعامل مع المسافرين القادمين من الصين والدول التي انتشر فيها فيروس كوفيد-19 "كورونا المستجد".



ورافق اشتية خلال جولته، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ومحافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، ووزيرة الصحة مي كيلة، ورئيس مجلس أمناء جامعة الاستقلال اللواء توفيق الطيراوي، وعدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية والمؤسسة الأمنية في المحافظة، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وقال رئيس الوزراء: "بتوجيهات من الرئيس محمود عباس جئنا إلى أريحا لنتابع عن كثب كافة التجهيزات للتعامل مع كافة المسافرين القادمين من الصين والدول التي انتشر فيها الفيروس، ونشكر المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، على تعاونهما معنا بخصوص مواجهة هذا المرض، حيث عملنا على تجهيز معبر رفح مثلما جهزنا أريحا بعيادات الفحص الأولي ومراكز الحجر الصحي".



وقدم اشتية شكره إلى اللواء توفيق الطيراوي لتوفيره أكاديمية "فتح" بالقرب من جامعة الاستقلال لصالح وزارة الصحة، من أجل استخدامها في الحجر الصحي.