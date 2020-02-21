قتيلان وجرحى بحادث قطار في أستراليا



وأشارت الشرطة، إلى أن القطار كان متجها من سيدني إلى ملبورن في وقت متأخر الخميس، عندما خرج جزء منه عن القضبان في ولاية فيكتوريا بالقرب من والان، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



والقتيلان هما قائد وسائق القطار الذي كان يقل 160 شخصا، وتم نقل 12 شخصا إلى مستشفيات، وصفت إصابات 11 منهم بالطفيفة.



وقال مسؤولون إن سبب خروج العربات عن القضبان غير معروف بعد، حسب ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.



من جانبه قال القائم بأعمال المفتش بيتر فوسيناتو: "كان المشهد مروعا. أنا مندهش جدا لعدم وجود إصابات أكثر خطورة. إنها معجزة حقا".



وتم نقل الركاب المصدومين إلى ملبورن بعد الحادث، في حين تم اصطحاب آخرين من قبل أسرهم.



وتتولى هيئة تنظيم سلامة السكك الحديدية الوطنية والمكتب الأسترالي لسلامة النقل ومؤسسة العمل الآمن التعامل مع التحقيق.



رام الله - دنيا الوطنقالت الشرطة الأسترالية: "إن عدة عربات بقطار ركاب خرجت عن مسارها في جنوب شرق البلاد، مما أدى إلى مقتل اثنين من الموظفين وإصابة 12 شخصا آخرين".