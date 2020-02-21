إصابة شابين في اعتداء للمستوطنين شمال أريحا

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب شابان، اليوم الجمعة، بعد اعتداء مستوطنين عليهما، في تجمع رأس عين العوجا شمال مدينة أريحا.



وأفاد المحامي محمود الغوانمة، من تجمع رأس العوجا، بأن عشرات المستوطنين المسلحين ترافقهم الكلاب، اقتحموا التجمع وحاولوا سرقة أغنام أحد المواطنين، واعتدوا بالضرب على الشبان الذين حاولوا التصدي لهم، ما أسفر عن إصابة الشابين هاني عطا داوود زايد (24 عاما)، وهيثم سليمان داوود زايد (20 عاما) بجروح بالرأس، نقلوا إثرها إلى مستشفى أريحا الحكومي، حيث وصفت حالتهما بالمتوسطة، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأضاف الغوانمة أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة لتوفير الحماية للمستوطنين، واحتجزت شابين آخرين عدة ساعات.



يشار إلى أن قوات الاحتلال كانت قد استولت في السادس من كانون الثاني الماضي على عدة مساكن في التجمع، وأخطرت آخرين بالهدم.