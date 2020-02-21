الاحتلال يقمع مسيرات في الضفة الغربية وإصابة العشرات

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مسيرات ومظاهرات متعددة، في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، أصيب على إثرها عشرات المواطنين.



وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود عيسى وراسنة (19 عاما) عقب الاعتداء عليه، خلال قمع فعالية سلمية لزراعة الأشجار واستصلاح أراضي المواطنين في منطقة "إسير" شرق بلدة الشيوخ.



وفي نابلس، أصيب عدد من المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، إثر قمع قوات الاحتلال مسيرة سلمية في بلدة عصيرة القبلية، جنوب نابلس.



وأفادت مصادر طبية في الهلال الأحمر أن طواقم الإسعاف التابعة لها، تعاملت مع ٤٠ إصابة بالغاز المسيل للدموع خلال المواجهات في قرية عصيرة القبلية.



وانطلقت سلمية اتجاه الأراضي المهددة بالاستيلاء لصالح مستوطنة "يتسهار"، بهدف زراعة الأشجار، إلا أن جنود الاحتلال قمعوا المشاركين وحالوا دون زراعة الأشجار.



وفي بلدة كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية، أصيب عدد من المواطنين، بينهم طفل وصحفي، جراء قمع قوات الاحتلال للمسيرة الأسبوعية، المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 18 عاما.



وأفاد شهود عيان، بأنّ قوات الاحتلال دفعت الصخور بواسطة جرافة كبيرة صوب مواطنين تواجدوا في إحدى المناطق المنحدرة، ما أدى لإصابة الطفل مؤمن مراد اشتيوي (9 سنوات) جرى علاجه ميدانيا، ومصور تلفزيون فلسطين محمد عناية (28 عاما) الذي نقل إلى مستشفى درويش نزال الحكومي بقلقيلية، حيث وصفت إصابته بالمتوسطة.



وأفاد الهلال الأحمر بإصابة 13 مواطنا خلال المواجهات في قرية كفر قدوم، منها 8 إصابات بالغاز، و4 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخر أصيب بحجر، وتم التعامل مع جميع الإصابات ميدانيا.



وفي رام الله، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي أطلقه جيش الاحتلال، خلال قمعه المسيرة الأسبوعية السلمية في بلدة نعلين غرب رام الله.



وقالت مصادر محلية، إن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين مما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.



وأصيب عشرات المواطنين بالاختناق، جراء قمع قوات الاحتلال مسيرة بلعين الأسبوعية، التي انطلقت من وسط القرية باتجاه جدار الضم والتوسع في منطقة أبو ليمون.



وأطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، بكثافة صوب المواطنين الذين خرجوا تنديدا بـ "صفقة القرن"، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.