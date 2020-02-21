شؤون فلسطينية

الاحتلال يقمع مسيرات في الضفة الغربية وإصابة العشرات

الاحتلال يقمع مسيرات في الضفة الغربية وإصابة العشرات
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مسيرات ومظاهرات متعددة، في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، أصيب على إثرها عشرات المواطنين.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود عيسى وراسنة (19 عاما) عقب الاعتداء عليه، خلال قمع فعالية سلمية لزراعة الأشجار واستصلاح أراضي المواطنين في منطقة "إسير" شرق بلدة الشيوخ.

وفي نابلس، أصيب عدد من المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، إثر قمع قوات الاحتلال مسيرة سلمية في بلدة عصيرة القبلية، جنوب نابلس.

وأفادت مصادر طبية في الهلال الأحمر أن طواقم الإسعاف التابعة لها، تعاملت مع ٤٠ إصابة بالغاز المسيل للدموع خلال المواجهات في قرية عصيرة القبلية.

وانطلقت سلمية اتجاه الأراضي المهددة بالاستيلاء لصالح مستوطنة "يتسهار"، بهدف زراعة الأشجار، إلا أن جنود الاحتلال قمعوا المشاركين وحالوا دون زراعة الأشجار.

وفي بلدة كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية، أصيب عدد من المواطنين، بينهم طفل وصحفي، جراء قمع قوات الاحتلال للمسيرة الأسبوعية، المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 18 عاما.

وأفاد شهود عيان، بأنّ قوات الاحتلال دفعت الصخور بواسطة جرافة كبيرة صوب مواطنين تواجدوا في إحدى المناطق المنحدرة، ما أدى لإصابة الطفل مؤمن مراد اشتيوي (9 سنوات) جرى علاجه ميدانيا، ومصور تلفزيون فلسطين محمد عناية (28 عاما) الذي نقل إلى مستشفى درويش نزال الحكومي بقلقيلية، حيث وصفت إصابته بالمتوسطة.

وأفاد الهلال الأحمر بإصابة 13 مواطنا خلال المواجهات في قرية كفر قدوم،  منها 8 إصابات بالغاز، و4 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخر أصيب بحجر، وتم التعامل مع جميع الإصابات ميدانيا.

وفي رام الله، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي أطلقه جيش الاحتلال، خلال قمعه المسيرة الأسبوعية السلمية في بلدة  نعلين غرب رام الله.

وقالت مصادر محلية، إن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين مما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

وأصيب عشرات المواطنين بالاختناق، جراء قمع قوات الاحتلال مسيرة بلعين الأسبوعية، التي انطلقت من وسط القرية باتجاه جدار الضم والتوسع في منطقة أبو ليمون.

وأطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، بكثافة صوب المواطنين الذين خرجوا تنديدا بـ "صفقة القرن"، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.

أخبار ذات صلة

إصابة شابين في اعتداء للمستوطنين شمال أريحا

إصابة شابين في اعتداء للمستوطنين شمال أريحا

الجمعية البرلمانية المتوسطية: (صفقة القرن) مخالفة للشرعية الدولية

الجمعية البرلمانية المتوسطية: (صفقة القرن) مخالفة للشرعية الدولية

الرجوب يلتقي وفدا شبابيا من بلجيكا متضامنا مع فلسطين

الرجوب يلتقي وفدا شبابيا من بلجيكا متضامنا مع فلسطين

قيادي بالشعبية: الهدنة طويلة الأمد ستعزز الإنهيار الكارثي وتمرر (صفقة القرن)

قيادي بالشعبية: الهدنة طويلة الأمد ستعزز الإنهيار الكارثي وتمرر (صفقة القرن)

الطيراوي يترأس إجتماع طوارئ خاص بالحجر الصحي للقادمين من الصين

الطيراوي يترأس إجتماع طوارئ خاص بالحجر الصحي للقادمين من الصين

50 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

50 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

خمسة آلاف منشأة اقتصادية أغلقت أبوابها بسبب الحصار الإسرائيلي على غزة

خمسة آلاف منشأة اقتصادية أغلقت أبوابها بسبب الحصار الإسرائيلي على غزة

البطش: لا مكان لمجاملات سياسية على حساب قضيتنا وموازين القوى الدولية ستتغير

البطش: لا مكان لمجاملات سياسية على حساب قضيتنا وموازين القوى الدولية ستتغير

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

إصابة شابين في اعتداء للمستوطنين شمال أريحا

إصابة شابين في اعتداء للمستوطنين شمال أريحا

الاحتلال يقمع مسيرات في الضفة الغربية وإصابة العشرات

الاحتلال يقمع مسيرات في الضفة الغربية وإصابة العشرات

الجمعية البرلمانية المتوسطية: (صفقة القرن) مخالفة للشرعية الدولية

الجمعية البرلمانية المتوسطية: (صفقة القرن) مخالفة للشرعية الدولية

الرجوب يلتقي وفدا شبابيا من بلجيكا متضامنا مع فلسطين

الرجوب يلتقي وفدا شبابيا من بلجيكا متضامنا مع فلسطين

الطيراوي يترأس إجتماع طوارئ خاص بالحجر الصحي للقادمين من الصين

الطيراوي يترأس إجتماع طوارئ خاص بالحجر الصحي للقادمين من الصين

ماراثون رياضي وأمسية تراثية للديمقراطية بذكرى انطلاقتها الـ 51

ماراثون رياضي وأمسية تراثية للديمقراطية بذكرى انطلاقتها الـ 51

صور: الاحتلال يعتقل فلسطينية بالقدس بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن

صور: الاحتلال يعتقل فلسطينية بالقدس بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن

انخفاض جديد على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

انخفاض جديد على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

منوعات

ميسي يفاجئ يارا.. هل من تعاون بينهما؟

ميسي يفاجئ يارا.. هل من تعاون بينهما؟

شاهد: نادين نجيم ترقص مع &#34;حبها الحقيقي&#34; على أنغام أغنيتها المفضلّة

شاهد: نادين نجيم ترقص مع "حبها الحقيقي" على أنغام أغنيتها المفضلّة

شاهد: فنانة تعترف: قصي خولي زوج ابنتي

شاهد: فنانة تعترف: قصي خولي زوج ابنتي

شاهد: شيرين عبد الوهاب تفاجئ جمهورها بطلب غريب من زوجها

شاهد: شيرين عبد الوهاب تفاجئ جمهورها بطلب غريب من زوجها

جورج وسوف يفقد أعز الناس.. هذه تفاصيل دفن والدته

جورج وسوف يفقد أعز الناس.. هذه تفاصيل دفن والدته

نيللي كريم عن أزمتها الصحية: &#34;تجربة قاسية&#34;

نيللي كريم عن أزمتها الصحية: "تجربة قاسية"

تطورات جديدة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

تطورات جديدة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

شاهد: فنان مصري يدفع محمد رمضان بغضب أثناء غنائه

شاهد: فنان مصري يدفع محمد رمضان بغضب أثناء غنائه

مطربو المهرجانات يوجهون بياناً إلى هاني شاكر ووزيرة الثقافة المصرية

مطربو المهرجانات يوجهون بياناً إلى هاني شاكر ووزيرة الثقافة المصرية

رسالة من عمرو سعد لابنه بمناسبة فيلم &#34;صندوق الدنيا&#34;

رسالة من عمرو سعد لابنه بمناسبة فيلم "صندوق الدنيا"

عربي

(الخال) يخلف أبو مهدي المهندس في قيادة الحشد الشعبي بالعراق

(الخال) يخلف أبو مهدي المهندس في قيادة الحشد الشعبي بالعراق

التحالف العربي يعترض صواريخ بالستية أطلقت من صنعاء باتجاه السعودية

التحالف العربي يعترض صواريخ بالستية أطلقت من صنعاء باتجاه السعودية

تحرك عاجل في مصر ضد استئناف الرحلات الجوية من وإلى الصين

تحرك عاجل في مصر ضد استئناف الرحلات الجوية من وإلى الصين

مسؤول عراقي يُعلن: التحقيق في اغتيال سليماني والمهندس وصل لنتائج كبيرة

مسؤول عراقي يُعلن: التحقيق في اغتيال سليماني والمهندس وصل لنتائج كبيرة