الرجوب يلتقي وفدا شبابيا من بلجيكا متضامنا مع فلسطين

جانب من اللقاء

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رام الله - دنيا الوطن

التقى رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة اللواء جبريل الرجوب، وفدا من الشباب البلجيكي المتضامن مع القضية الفلسطينية، والمكون من حوالي 45 شابة وشابة، في مدينة الأمل الشبابية بمدينة أريحا.



وأطلع الرجوب الوفد خلال اللقاء على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية، وخاصة بعد الإعلان عن ما يسمى بصفقة القرن، ومحاولات سلب الشعب الفلسطيني لكافة حقوقه بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967.



كما استعرض الرجوب حالة التطور التي تشهدها الحركة الرياضية والشبابية في فلسطين، إضافة لأبرز التحديات والمعيقات التي تواجهها، مؤكدا في هذا السياق أن الرياضة تعد أحد رموز الهوية الوطنية الفلسطينية، وإحدى أدوات النضال الفلسطيني التي يرسل من خلالها الفلسطينيون رسالة الحب والسلام إلى العالم.



وأكد الرجوب خلال اللقاء على أهمية هذه الزيارة ودورها في نقل صورة الواقع الفلسطيني إلى العالم، ولكونها تحمل في طياتها رسالة هامة للشعب الفلسطيني بأنه ليس وحده، ورسالة أمل للشعب الذي يعاني جرّاء ممارسات أطول احتلال في العالم.



وفي ذات السياق أشار الرجوب إلى أن هذه الزيارة تحمل رسالة للاحتلال الذي يحاول بكافة الطرق لإنهاء كافة أشكال الوجود الفلسطيني، ولإعاقة عملية بناء وتطوير قطاعي الشباب والرياضة في فلسطين.



ودعا الرجوب الوفد لزيارة المدن الفلسطينية، والاحتكاك بالمواطنين والاستماع لمعاناتهم والتعرف على واقع الفلسطينيين وصمودهم على أرضهم رغم منغصات الاحتلال.



بدوره رحب محافظ محافظة أريحا والاغوار، جهاد أبو العسل، بالوفد البلجيكي في فلسطين، ومؤكدا على أن أهمية هذه الزيارة، ومؤكدا على أن فلسطين تفتح أبوابها لكافة المتضامنين مع قضيتها العادلة.



واستعرض أبو العسل الحالة التي تشهدها المحافظة عامة، والأغوار الفلسطينية خاصة والتي تواجه مخاطر الضم لدولة الاحتلال كجزء من تطبيق الخطة الأمريكية الإسرائيلية للسلام.