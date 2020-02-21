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لبنان تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس (كورونا)

لبنان تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، تسجيل لبنان أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد، وذلك عقب وصول طائرة مدنية من إيران إلى بيروت.

وأوضح حسن، خلال مؤتمر صحفي، أن الحالة التي سجلت هي لمريضة قادمة من إيران، مشيراً إلى أنه تم فحص اللبنانيين المتواجدين في الطائرة، وأن الوزارة تتبع أنظمة الحجر الصحي.

وأشار إلى أن هناك اشتباه بحالتين مصابتين بالفيروس، وأن هناك متابعة حثيثة من قبل الوزارة وأنه سيتم وضع المصابين في الحجر الصحي بمستشفى رفيق الحريري.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر في مستشفى، أنه تم رصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا في لبنان لمريض وصل من إيران ووُضع في الحجر الصحي.


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