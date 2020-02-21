قيادي بالشعبية: الهدنة طويلة الأمد ستعزز الإنهيار الكارثي وتمرر (صفقة القرن)

قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، غازي الصوراني، إن رفض الالتزام بالمصالحة وفق نصوص اتفاقي القاهرة 2011و2017 في مقابل الحديث عن الهدنة طويلة الأمد والحل الإنساني المشبوه ودويلة غزة المسخ سيؤدي ويعزز استكمال الانهيارالكارثي.





وأوضح الصوراني، في تصريح له عبر (فيسبوك)، أن ذلك يوفر الظروف لتمرير وفرض "صفقة القرن" التي تستهدف شطب منظمة التحرير الفلسطينية وتصفية القضية الفلسطينية.





وأضاف: "إن ذلك يحقق انتصارا لعدونا الاسرائيلي عجز عن تحقيقه في كل حروبه السابقة ضد شعبنا وشعوبنا العربية".













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غازي الصوراني



3:15غازي الصوراني

رام الله - دنيا الوطن