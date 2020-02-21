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الطيراوي يترأس إجتماع طوارئ خاص بالحجر الصحي للقادمين من الصين

الطيراوي يترأس إجتماع طوارئ خاص بالحجر الصحي للقادمين من الصين
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
عقد رئيس مجلس أمناء جامعة الاستقلال، عضو اللجنة المركزية في حركة فتح اللواء توفيق الطيراوي، إجتماع لجنة طوارئ خاصة بمنطقة الحجر الصحي للقادمين من الصين، بحضور محافظ محافظة أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، مدير مديرية صحة أريحا والأغوار د. أرب عناني، مدير مستشفى أريحا د. ناصر عناني، وطاقم لجنة الطوارئ في جامعة الاستقلال، اليوم الجمعة.

وأعلن الطيراوي، أنه سيتم إستضافة المسافرين القادمين من الصين، في فترة حجر صحي، لمدة (14) يوماً، في مبنى أكاديمية حركة فتح الفكرية خارج حرم جامعة الاستقلال، حيث تم تجهيزه لإستيعاب (300)شخص، موضحاً أن المبنى يبعد عن التجمعات السكنية  ومبنى جامعة الاستقلال بمسافة بعيدة وحوله سور للحماية.

وسيتم فرز طواقم متخصصة من الأطباء والممرضين بالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية، للإشراف على كافة الإجراءات الطبية خلال فترة أسبوعين، وهي الفترة المطلوبة للتأكد من سلامة المريض.

كما سيتم فرز عناصر أمن بالتعاون مع المؤسسات الأمنية، لتأمين وحماية المنطقة المعزولة والأماكن المحيطة من أي خرق وعائق لا قدر الله، وذلك بالتعاون مع محافظ محافظة أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، وإقليم حركة فتح في محافظة أريحا والأغوار.

وأكد الطيراوي أن جامعة الاستقلال ستؤمن كافة الإحتياجات، نظراً لعدم توفر الإمكانيات اللازمة في مستشفى أريحا الحكومي الوحيد الموجود في المحافظة، حيث ستؤمن كافة الإحتياجات اللوجستية على أعلى مستوى من (طعام، وشراب، ونظافة، وخدمات شخصية، وتوفير خدمة الإنترنت وغيرها) ليكون أبناء شعبنا القادمين من الخارج، على أعلى مستوى من الراحة خلال هذه الفترة،  مطمئناً الأهالي أنه سيتم التعامل مع الحالات بكامل المسؤولية والحذر والإنتباه، إنطلاقاً من الحرص على أمن الوطن والمواطن، حيث اعتبرها مسألة أمن قومي.

من جانبه شكر محافظ محافظة أريحا جهاد أبو العسل، جهود اللواء توفيق الطيراوي، للحفاظ على سلامة وأمن المجتمع الفلسطيني، مؤكداً أن يد الله مع الجماعة ، وأن هذه الظروف تستدعي تعاون وتكاتف الجميع، لضمان الحد الأعلى من السلامة لهذه الأرض المقدسة.

بدوره، أوضح  مدير مديرية صحة أريحا والأغوار أرب عناني، كيفية التعامل مع الحالات في الحجر الصحي وإجراء الفحوصات اللازمة التي سيتم الإستناد عليها لتحديد مصير الحالة، تجنباً لأي ظرف لإنتشار الوباء.

ويذكر أن الطيراوي، بادر باسم جامعة الاستقلال، للمساعدة في توفير بيئة صحية ملاءمة للقادمين من الصين، حفاظاً على منع وصول فيروس كورونا المستجد الى فلسطين، ويأتي ذلك في إطار المسؤولية الوطنية والإجتماعية لجامعة الاستقلال.

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