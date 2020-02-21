50 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أدى نحو 50 ألف مصل، صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم القيود المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.



وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، في بيان لها، إن الاحتلال نشر عناصره على البوابات والطرق المؤدية للمسجد، وأعاق دخول الشبان ودقق في بطاقاتهم الشخصية.



وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها الأمنية على القدس المحتلة وأبواب المسجد الأقصى، منذ فجر اليوم، في محاولة لإفشال دعوات الفجر العظيم، التي خرجت تلبية لنداء الأقصى.