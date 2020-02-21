شؤون فلسطينية

البطش: لا مكان لمجاملات سياسية على حساب قضيتنا وموازين القوى الدولية ستتغير

البطش: لا مكان لمجاملات سياسية على حساب قضيتنا وموازين القوى الدولية ستتغير
خالد البطش
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش، إنه لا مكان لمجاملات سياسية على حساب القضية الفلسطينية ولا مكان للصمت والسكوت على تهويد القدس.

وأضاف البطش، خلال مسيرة جماهيرية ضد صفقة القرن في مدينة غزة، الجمعة: "نعلن للملأ رفضنا لصفقة القرن ونؤكد الاستمرار في مواجهة الاحتلال ورفض التطبيع معه، ونقول للدول العربية والإسلامية كونوا مع الحق وكونوا مع حق شعبنا في العودة لأرضه وتحريرها لكي نعيش بحرية وكرامة". 

وتابع البطش: "فلسطين تصرخ صباح مساء هلموا إلى الثورة والوحدة والتحرير وتعالوا لنحتضن الوطن لنحرره من رجس الاحتلال، والاحتلال يسعى لتهويد مقدساتنا ويسعى إلى تحويله للنطق بالعبرية لكننا لن نتخلى عن مقدساتنا وهذه الأرض لن تكون إلا لنا ولن تكون إلا لشعبنا".

وأكمل البطش: "موازين القوى الدولية ستتغير يوما ما لصالح شعبنا ولصالح قضيتنا ولصالح المرابطين في غزة والقدس والضفة وفي كل مكان، فلسطين لا تقبل القسمة مع أحد وموازين القوة لن تبقى إلى الأبد لصالح الاحتلال وستتحول يوما لصالح شعبنا".

واستطرد البطش: "هذه الصفقة المشؤومة التي أقرتها الإدارة الأمريكية تريد منا الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال والاعتراف بيهودية الكيان، هذه الصفقة مرفوضة يرفضها شعبنا صفا واحدا".

وتابع: "المأفون ترمب يسعد الولايات المتحدة الأمريكية حكما واحدا في المنطقة والعالم ويجب محاصرة إدارة ترمب ومحاربتها وأن تشعر بالتهديد على مصالحها في كل مكان، ويجب إغلاق السفارات الأمريكية في الدول العربية، والطريق لإسقاط صفقة القرن يمر بالوحدة الوطنية في غزة والضفة". 

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