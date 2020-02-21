ماراثون رياضي وأمسية تراثية للديمقراطية بذكرى انطلاقتها الـ 51

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رام الله - دنيا الوطن

نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بفرع الزيتون، ماراثوناً رياضياً على شرف الذكرى الـ51 لانطلاقتها المجيدة، في حي الزيتون شرقي مدينة غزة، بمشاركة العشرات من اتحاد لجان الطلبة الثانويين الإطار الطلابي للثانويين في الجبهة الديمقراطية، أعقبه أمسية تراثية فنية جرى فيها تكريم الفائزين في الماراثون، محمد القديري، أحمد الجماصي، والثالث مؤمن الرضاوين.



وشارك صف واسع من قيادة وكوادر الجبهة الديمقراطية ومنظماتها العمالية والطلابية بقطاع غزة وفي مقدمتهم عضو المكتب السياسي للجبهة الرفيق صالح ناصر.



وبدأت الامسية الفنية في عرض كشفي على أنغام السلام الوطني الفلسطيني ونشيد الجبهة الديمقراطية. حيث رحب عريف الامسية الرفيق عامر الحمامي بالضيوف والمشاركين في هذه الامسية الفنية التراثية التي تنظم علي شرف ذكرى الانطلاقة، مؤكداً أهمية صقل المواهب والابداعات الطلابية في كافة المجالات لغرس الثقافة في الاجيال الصاعدة.



وأشار سعيد الجماصي مسؤول الجبهة الديمقراطية بفرع الزيتون للتضحيات الكبيرة التي قدمتها الجبهة على امتداد مسيرة النضال والكفاح في إطار الحركة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية لإسهاماتها السياسية والفكرية التي تقدم فيها سياستها الواقعية وإدراكها لأهمية الوحدة الوطنية باعتبارها الاساس لتحقيق اهداف شعبنا المشروعة بالدولة المستقلة والعودة وتقرير المصير.



وأشار الجماصي لتضحيات مناضلي ومناضلات وشهداء الجبهة وأسراها بالزيتون، وفي المقدمة مقاتلي كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية.



وفي ختام الأمسية، ألقيت قصيدة شعرية للشاعر صلاح العايدي تشيد بنضالات الجبهة وكتائب المقاومة الوطنية بالإضافة للعديد من الفقرات الفنية والتراثية والاغاني الوطنية.