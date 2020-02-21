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صور: لأول مرة.. حاخام إسرائيلي في ضيافة العاهل السعودي

صور: لأول مرة.. حاخام إسرائيلي في ضيافة العاهل السعودي
رام الله - دنيا الوطن
استقبل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، وفداً من مجلس إدارة المركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وبينهم الحاخام الإسرائيلي، ديفيد روزين.

ويعد الإعلان عن تواجد شخصية تحمل الجنسية الإسرائيلية، فضلا عن كونه حاخاما، في القصر الملكي السعودي، حدثا غير مسبوق في تاريخ المملكة.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية خبراً بشأن استقبال العاهل السعودي للوفد، لكنها لم تشر إلى أسماء كل منهم على حدة، واكتفت بنشر صور للقاء. 

واحتفى حساب "إسرائيل بالعربية" بالخطوة، معتبرا، في تغريدة عبر تويتر، أنها تأتي في إطار "المساعي الحميدة لبناء جسور التسامح بين مختلف الأديان".

وفي نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن وزير داخلية الاحتلال الإسرائيلي أرييه درعي التوقيع على مرسوم يقضي بالسماح لليهود ولكل من يحمل الجواز الإسرائيلي بالسفر إلى السعودية لأغراض تجارية ودينية.

ويسمح المرسوم بالمغادرة إلى المملكة العربية السعودية بشكل علني لأول مرة منذ قيام إسرائيل، علما أن السلطات الإسرائيلية كانت تمنع السفر للسعودية بالجواز الإسرائيلي، حيث كانت تصنف السعودية "دولة عدوا".



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