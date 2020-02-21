التحالف العربي يعترض صواريخ بالستية أطلقت من صنعاء باتجاه السعودية





وأضاف: "هذه الصواريخ تم إطلاقها بطريقة متعمدة وممنهجة لاستهداف المدن والمدنيين، مما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني"، فيما لم تعلن جماعة "أنصار الله" مسؤوليتها بعد عن الهجوم.



وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014.



وفي المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت قوات التحالف العربي، اليوم الجمعة، اعتراض الدفاعات الجوية السعودية صواريخ باليستية، اتهمت جماعة أنصار الله "الحوثيين" بإطلاقها باتجاه مدن سعودية.وقال المتحدث باسم قوات التحالف، تركي المالكي، وفق وكالة الأنباء السعودية، إنه عند الساعة (00: 30) من صباح اليوم اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صواريخ بالستية أطلقتها جماعة الحوثي تجاه مدن سعودية.