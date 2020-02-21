دولي

نتنياهو يُحدد موعد تنفيذ بنود (صفقة القرن) الأمريكية

نتنياهو يُحدد موعد تنفيذ بنود (صفقة القرن) الأمريكية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئبس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن خطة "صفقة القرن" التي طرحها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لتسوية مزعومة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ستخرج إلى حيز التنفيذ، معتبراً أن بإمكانه إملائها على إدارة أميركية لرئيس من الحزب الديمقراطي، رغم تعبير عدد من قادته عن معارضتهم للخطة.

وأوضح نتنياهو، وفق صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية، أن ما يمكن أن يوقف تطبيق "صفقة القرن" هو خسارة حزبه في انتخابات الكنيست، بعد عشرة أيام، وعدم استمرار توليه رئاسة الحكومة بعدها. "سندفع هذه الخطة بعد تنفيذ ترسيم الخرائط، وهذا لن يستغرق وقتا طويلا إذا أعيد انتخابي".

وأضاف نتنياهو أن "أي إدارة، ديمقراطية أو جمهورية، ستضطر إلى العمل استنادا إلى الواقع الجديد. وسيضطرون إلى أخذ الوضع الجديد بالحسبان. وأنا متأكد من أن الإدارة القادمة، مهما تكون، ستضطر إلى أن تأخذ بالحسبان حقيقة أنه توجد خطة جديدة"، مضيفا أنه "سأعمل بشكل ممتاز مع الديمقراطيين وكذلك مع الجمهوريين".

وفيما يتعلق بنتيجة انتخابات الكنيست القريبة، واحتمال تشكيل كتلة "كاحول لافان" برئاسة بيني غانتس الحكومة المقبلة، قال نتنياهو إنه "إذا تشكلت حكومة إسرائيلية ضعيفة أمام إيران، مثلما كان لبيد وغانتس، فسنواجه مصيبة من دون شك. وطالما أنا رئيس الحكومة، لن يكون بحوزة إيران سلاح نووي".

وتابع نتنياهو أن "غانتس لا يمكنه تشكيل حكومة من دون دعم أيمن عودة والقائمة المشتركة، وهذه هي المعطيات، ومع (حزبي) العمل ويسرائيل بيتينو لديه ما بين 50 إلى 52 مقعدا في الكنيست، وإذا لم يفز الليكود، ستجري انتخابات رابعة أو حكومة يسار يقودها غانتس، بدعم من القائمة المشتركة".

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