شؤون فلسطينية

صور: الاحتلال يعتقل فلسطينية بالقدس بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن

صور: الاحتلال يعتقل فلسطينية بالقدس بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح الجمعة، عن اعتقال فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن في مدينة القدس المحتلة.

وأوضحت (كان حدشوت)، أنه تم اعتقال فتاة فلسطينية بعد محاولتها تنفيذ عملية طعن، وذلك بالقرب من مستوطنة "أرمون هنتسيف" قرب بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة.











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