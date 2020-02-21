دولي

بينت: لن نسلم ولو شبر أرض للعرب وعلينا توسيع الاستيطان

بينت: لن نسلم ولو شبر أرض للعرب وعلينا توسيع الاستيطان
نفتالي بينيت
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الجيش الإسرائيلي، نفتالي بينت، إن حكومة الاحتلال لن تسلم ولو شبر أرض للعرب، مضيفاً: "من أجل تحقيق هذه الغاية يجب علينا أن نستمر في الاستيطان".

وأضاف بينت، وفق صحيفة (يسرائيل هيوم): "الاستيطان من أركان الصهيونية ويجب علينا توسيعه والمضي قدما فيه.

وفي سياق متصل، أشارت الصحيفة، إلى أن لجنة التخطيط والبناء ستوافق الأسبوع المقبل على بناء أكثر من 1900 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية.

وأضافت الصحيفة: "هكذا قرر وزير الدفاع نفتالي بينيت وفقا لتوجيهاته، ستجتمع اللجنة يوم الأربعاء للموافقة على الخطط قبل الانتخابات".

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