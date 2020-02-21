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شاهد: الآلاف يؤدون صلاة "الفجر العظيم" في المسجد الأقصى ونابلس والخليل

شاهد: الآلاف يؤدون صلاة "الفجر العظيم" في المسجد الأقصى ونابلس والخليل
رام الله - دنيا الوطن
أدى الآف المسلمين صلاة "الفجر العظيم" في المسجد الأقصى المبارك، وسط تشديدات على أبواب الأقصى على دخول المصلين وانتشار للقوات في ساحاته، فيما أدى أخرون الصلاة في مدينتي نابلس والخليل.

ولبى الآلاف من المسلمين النداء لاداء صلاة الفجر العظيم والذي اطلق عليه "فجر الفتح المبين" لتزامنه مع الذكرى السنوية الأولى لفتح مصلى باب الرحمة داخل الأقصى، بعد اغلاقه لمدة 16 عاماً، ورغم المحاولات المتكررة والدعوات القضائية خلال العام لاعادة اغلاقه أو تحويل استخدامه.

 















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