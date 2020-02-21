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شؤون فلسطينية

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين الأسبوع المقبل

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين الأسبوع المقبل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الجمعة، غائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارد نسبياً إلى بارد، وخلال ساعات المساء تكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية ،والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة : يكون الجو غائماً شديد البرودة ، حيث تتأثر البلاد بمنخفض جوي وتسقط الامطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط زخات من البرد احيانا، والرياح غربية الى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.

السبت: يكون الجو غائماً وباردا الى شديدة البرودة حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط الامطار المتفرقة على معظم المناطق قد تكون ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط زخات من البرد احيانا، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الأحد: يستمر الجو غائماً جزئياُ الى غائم ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتسقط امطار متفرقة على معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو غائماً وشديدة البرودة حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتسقط الامطار المتفرقة على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط زخات من البرد احيانا ،والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر:

1- تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة.

2- شدة سرعة الرياح 

3- خطر التزحلق على الطرقات. 

4- تدني مدى الرؤيا الافقية.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: 

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 14-7 11-6 12-6 بيت لحم 14-7 11-6 12-6
رام الله والبيرة 13-6 10-5 11-5 طولكرم 19-11 16-10 17-10
نابلس 16-8 13-7 14-7 قلقيلية 19-11 16-10 17-10
جنين 19-10 16-9 17-9 سلفيت 14-7 11-6 12-6
طوباس 19-10 16-9 17-9 روابي 15-8 12-7 13-7
الخليل 13-6 10-5 11-5 غزه 20-12 17-11 18-11
أريحا 23-13 20-12 21-12 خانيونس 20-12 17-11 18-11
الأغوار الشمالية 21-11 18-10 19-10 رفح 21-11 18-10 19-10

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