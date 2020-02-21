مصدر "لدنيا الوطن": وصول السفير العمادي لقطاع غزة





ويتزامن مع وصول السفير العمادي لقطاع غزة عادة، تحديد موعد صرف المنحة القطرية، المقدرة بـ 100 دولار للأسر الفقيرة.





يُشار إلى أن اللجنة القطرية للإعمار تصرف 100 دولار، لأكثر من 70 ألف أسرة فقيرة من سكان قطاع غزة، منذ أكثر من عام.





رام الله - دنيا الوطنأفاد مصدر خاص لـ"دنيا الوطن"، أن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، وصل إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون/ايرز فجر اليوم الجمعة.