محلل فلسطيني: البناء الاستيطاني بالقدس يهدف لفصل المدينة عن محيطها

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رام الله - دنيا الوطن

قال الدكتور عماد عمر الكاتب والمحلل الفلسطيني ان تكريس البناء الاستيطاني في مدينة القدس يأتي في اطار تنفيذ صفقة القرن لفصل المدينة عن محيطها وقطع تواصلها بالمدن الفلسطينية المجاورة، جاء ذلك تعقيباً على مصادقة الحكومة الاسرائيلية لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة.



وأكد عمر، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، ان هذه الخطوة مخالفة لكل القرارات الدولية، وتنهي خيارات حل الدولتين الذي اقرته الشرعية الدولية وخاصة قرارات مجلس الامن والامم المتحدة.



واوضح عمر ان بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الاسرائيلية ماضي بسياسته اليمينية المتطرفة لكسب ثقة الجمهور الاسرائيلي خلال انتخابات الكنيست القادمة المزمع اجراءها في الثاني من مارس للعام الحالي.



وانتقد عمر موقف القيادة الفلسطيني المكتفي بسياسة الرفض والادانة والاستنكار دون اتخاذ اجراءات واقعية على الارض لمواجهة الهجمة الاسرائيلية وصفقة القرن واعادة اللُحمة والتماسك للموقف الفلسطيني وتقوية الجبهة الفلسطينية الداخلية.