إصابة شاب برصاص الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس برام الله





بدورها، أكدت نجمة داوود الحمراء، أن قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي، نفذت عمليات تمشيط في بلدة كفر بيتين، زاعمة ان ذلك جاء في أعقاب هجومين بقنابل على المحور 60.





وقالت: "هناك أطلقت قوات الجيش الاسرائيلي، النار على سائق فلسطيني تسارع بسيارته نحو الجنود، واصيب السائق بالجزء العلوي من الجسد، وتم نقله بجيب إسعاف عسكري الى مستشفى (شعاري تسيدك)".

رام الله - دنيا الوطنأصيب شاب فلسطيني، مساء اليوم الخميس، بعدما أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، النار عليه، بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس قرب بلد كفر بيتين، شرقي رام الله.وقال موقع (كان حدشوت) الإسرائيلي: "اشتباه بمحاولة دهس في منطقة بيت إيل، حيث تسارع سائق فلسطيني نحو قوة من الجيش الإسرائيلي، وأصيب بنيران القوات"، على حد زعمه.