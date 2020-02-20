وفاة شاب وإصابة ثلاثة آخرين بحادث سير قرب سلفيت

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

توفي شاب (20 عاماً)، فيما أصيب ثلاثة آخرون، من سكان مدينة نابلس، في حادث سير وقع، مساء اليوم الخميس، قرب مدينة سلفيت.



ووصفت إصابة الشبان الثلاثة، ما بين المتوسطة والطفيفة، فيما باشرت الشرطة اجراءات التحقيق؛ للوقوف على أسباب الحادث.