هنية: سنعمل على توحيد الجسم الرياضي في الوطن برعاية رئاسة المجلس الأعلى



وقال هنية بأن الثقة التي منحت له من الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للشباب والرياضة، ستشكل دافعاً قوية من أجل الارتقاء بالعمل وتطوير الشباب والرياضة في محافظات الوطن.



رام الله - دنيا الوطنكلّف جبريل الرجوب رئيس اللجنة الأولمبية، عبد السلام إسماعيل هنية بمنصب مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطينية في المحافظات الجنوبية.وعبر هنية، في تصريح نشره على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، عن شكره للثقة الكبيرة والتي وضعتها المستويات الرسمية المختلفة، بتكليفه بمنصب مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة في المحافظات الجنوبية.وأكد هنية بأن تكليفه بمنصب مساعد الأمين العام، سيكون منصة انطلاقٍ نحو عملٍ مميز للمجلس الأعلى في المحافظات الجنوبية، قائم على أسس التعاون والعمل المشترك بين كافة مكونات الأسرة الرياضية.وأضاف هنية بأن توحيد الجسم الرياضي تحت مسمى المجلس الأعلى للشباب والرياضة، جاء استكمالا لطريق الوحدة الذي انتهجته الأسرة الرياضية منذ سنوات، عبر اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية المختلفة، متمنياً أن تساهم الوحدة الرياضية في رسم طريق المصالحة الشاملة بين شقي الوطن.وأعلن هنية أنه سيباشر عمله في منصبه الجديد صباح الاحد القادم، مؤكداً انتقال مسؤولية ملفي الرياضة والمنشآت الرياضية من الوزارة لتبعية المجلس الأعلى للشباب والرياضة.