الاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة لستة أشهر
رام الله - دنيا الوطن
قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منع محافظ القدس، عدنان غيث، من دخول الضفة الغربية، لمدة ستة شهور، اعتباراً من اليوم الخميس، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.
وكانت مخابرات الاحتلال، رفضت الاعتراض الذي قدمه محامي غيث، وسلمته قراراً بمنع دخوله الضفة لمدة ستة شهور، اعتباراً من اليوم.
قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منع محافظ القدس، عدنان غيث، من دخول الضفة الغربية، لمدة ستة شهور، اعتباراً من اليوم الخميس، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.
وكانت مخابرات الاحتلال، رفضت الاعتراض الذي قدمه محامي غيث، وسلمته قراراً بمنع دخوله الضفة لمدة ستة شهور، اعتباراً من اليوم.
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