شؤون فلسطينية

"الخارجية": قرارات نتنياهو الاستيطانية تعجل بمثوله أمام الجنائية الدولية كمجرم حرب

"الخارجية": قرارات نتنياهو الاستيطانية تعجل بمثوله أمام الجنائية الدولية كمجرم حرب
مقر وزارة الخارجية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن القرارات الاستيطانية لبنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تسرع من مثوله امام المحكمة الجنائية الدولية كمجرم حرب".

ودانت الوزارة بأشد العبارات، في بيان وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إقامة مستوطنتين جديدتين في القدس المحتلة؛ وبناء 2200 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنة المقامة في جبل أبو غنيم، و3000 وحدة جديدة في المستوطنة المسماة (جيفعات همتوس) في القدس الشرقية المحتلة.

وأشارت وزارة الخارجية، إلى أن وزارة الإسكان الإسرائيلية، كانت أعلنت يوم أمس عن خطة لبناء 9000 وحدة استيطانية جديدة على أراضي مطار القدس الدولي، وذلك في تصعيد واضح من قبل حكومة الاحتلال لعزل القدس بشكل كامل، ومن جميع الجهات عن محيطها الفلسطيني، ولإنهاء أية فرصة لقيام دولة فلسطينية، وفق مبدأ حل الدولتين، محذرة بشدة من تداعيات إعلان (نتنياهو)، وإعلان (وزارة الإسكان الإسرائيلية) ونتائجهما الكارثية على فرص تحقيق السلام.

ورأت الوزارة، أن صفقة القرن، تشكل مظلة لتسارع عمليات تعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، كما أن قرارات نتنياهو الاستيطانية، تعكس حقيقة وجوهر تلك الصفقة، التي تدعم وتطالب بضم الضفة الغربية المحتلة. 

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