الرئيس عباس: سنتعاطى بجدية مع نتائج التحقيق بأحداث قباطية وسيُقدّم الجاني للعدالة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، أنه سيتم التعاطي بكل جدية مع نتائج لجنة التحقيق في أحداث قباطية، والتي أعلن تشكيلها أمس، وأنه سيتم تقديم الجاني للعدالة.



جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي، أجراه الرئيس عباس، مساء اليوم الخميس، مع والد الفتى صلاح محمد زكارنة، الذي توفي نتيجة الأحداث في بلدة قباطية بمحافظة جنين، معزياً بوفاته.



وأعرب الرئيس خلال الاتصال الهاتفي، عن خالص تعازيه لعائلة الفتى الفقيد، داعياً العلي القدير، أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.